Revivre le confinement à Avignon

Durant le confinement, Avignon (Vaucluse) était comme endormi. Sur le pont, plus personne ne dansait et la place du Palais des papes qui a accueilli près de 700 000 visiteurs en 2019 était complètement vide. Dans les rues désertées, seul le chant des oiseaux résonnait. Des images que les Avignonnais ne veulent plus revoir. Aujourd'hui, la ville est certes déconfinée mais pas encore totalement rassurée sur son avenir.