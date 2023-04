Révolution : la CGT dirigée par une femme !

En quelques heures, elle est passée de l'anonymat au devant de la scène. Sur l’estrade, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, en a conscience, personne ne l’attendait là. La nouvelle secrétaire générale de la CGT n'était même pas candidate. Mais elle est apparue comme un recours, après quatre jours d’un congrès extrêmement tendu. C'est une double première pour la CGT, une femme à sa tête qui ne vient pas du Parti communiste. Jeune, c’est au Parti socialiste que Sophie Binet prend sa carte. Puis elle milite à l'UNEF, syndicat d'étudiants de gauche modéré. Elle quitte ensuite le PS pour rejoindre la CGT, où elle se hisse à la tête de la branche des ingénieurs et des cadres. Un parcours militant atypique qui tranche avec celui de son prédécesseur, Philippe Martinez. Et sur le fond, quel changement pour la ligne de la CGT ? Sophie Binet reste dans le dialogue. Elle se rendra à Matignon mercredi, avec les autres syndicats. Mais elle fait entendre aussi sa différence sur la médiation réclamée la semaine dernière par l’intersyndicale au gouvernement. TF1 | Reportage N. Gandillot, C. Diwo, S. Jorgulescu