Révolution : tout ce qu'il faut savoir sur les "NFT"

Séance shopping en ligne pour ces deux amis dans la vidéo en tête de cet article. Ils veulent acheter un NFT. Cela peut ressembler à des dessins de singes déguisés, des personnages de science-fiction. Un NFT est un acte de propriété. Tout est en ligne. Mais version papier, ça pourrait ressembler à un grand livre de comptes public, chiffré, donc, infalsifiable. Chaque image y est listée avec le nom du créateur, le nom du premier acheteur, du deuxième, du troisième. Cette technologie s'appelle la "chaîne de blocs". Et c'est pour l'utiliser qu'il faut payer son NFT en cryptomonnaie. Seul le propriétaire d'une œuvre d'art numérique peut la revendre. Des plus-values et des ventes record, le marché des NFT encore très jeune, atteint des niveaux à peine croyables. En guise d'exemple, dix millions d'euros pour une image d'un artiste numérique très coté, 60 millions d'euros pour un collage de milliers de photos. Sous forme de NFT, on trouve des vidéos, de la musique et même le premier SMS de l'histoire vendu récemment aux enchères. Les NFT ne seraient donc que de purs objets de spéculation. À deux pas de la Seine, une start-up parisienne veut nous prouver le contraire. Nicolas Julia, fondateur de Sorare, propose un jeu de fantasy football fonctionnant à partir d’une plateforme permettant d’acquérir des objets virtuels de collection. Pour acheter l'image des joueurs aux clubs de foot et créer des cartes NFT, il a levé 680 millions d'euros, un record en Europe. Il vend désormais ses cartes sur son site Internet. La suite dans le reportage ci-dessus. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Gatineau, J.P. Héquette