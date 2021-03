Rhône, un département au bord de la bascule

Une course contre le virus est engagée sur les rives du Rhône. Il n’y a pas de flambée de cas positifs mais une augmentation soudaine de 11 %. Dans un centre de dépistage, le variant britannique représente désormais la moitié des contaminations. À 15 kilomètres de Lyon, dans la commune de Neuville-sur-Saône, le taux d’incidence est l’un des plus élevés du département. Les habitants veulent éviter à tout prix un reconfinement. Est-ce le calme avant la tempête ? Paradoxalement, la fréquentation est faible ce week-end dans les cabinets médicaux. On est loin de l’explosion vécue lors de la deuxième vague, en novembre dernier. À l’hôpital aussi, la situation est sous contrôle, selon les professionnels. Il n’y a pas encore de saturation. Mais, c’est le nouveau profil des patients en réanimation qui préoccupe les médecins. “Les 50-70 ans représentent pratiquement 70% des personnes qui sont hospitalisées ou qui sont en réanimation. Donc, il y a un rajeunissement de ceux qui sont en réanimation”, explique le professeur Bruno Lina, directeur du centre national de référence des virus infectieux respiratoires à l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon (Rhône). Est-il encore possible pour le département du Rhône d’échapper à un reconfinement local ? Les prochains jours seront décisifs.