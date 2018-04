Rhône : un mort et quatre blessés dans un accident de manège

Ce samedi 31 mars, un accident de manège a fait un mort et quatre blessés lors d'une fête foraine annuelle de Neuville-sur-Saône, dans le Rhône. Selon les témoignages recueillis sur place, l'engin, composé de trois bras auxquels sont accrochées des nacelles, se serait effondré brutalement. Le propriétaire du manège est actuellement en garde à vue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.