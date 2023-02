Riadh : l'influenceur star, nouvelle étoile du cinéma ?

Riadh n'en revient toujours pas. D'ordinaire, il vient au cinéma pour voir ses acteurs préférés. Aujourd'hui, c'est lui l'acteur. Ce soir-là, il présente son premier film. Les fans de l'influenceur aux six millions d'abonnés ont aussi fait le déplacement. Tout a commencé chez ses parents en Seine-et-Marne (Île-de-France). Et depuis cinq ans, rien n'a changé ou presque. En 2018, Riadh se cherche, abandonne ses études... et le succès arrive. "Je faisais des petites vidéos que j'envoyais à mes amis. C'est un ami qui a partagé une de mes vidéos sur Facebook et elle a fait des millions de vues en 24 heures", nous rapporte-t-il. Deux millions de vues en une journée, le rêve est devenu réalité. À 24 ans, Riadh a du mal à assumer son nouveau statut. Pour l'accueillir dans la famille du cinéma français, il s'est trouvé un mentor, Jamel Debbouze. Dans le film "À la belle étoile", il joue le rôle d'un jeune pâtissier, lui aussi plein d'ambition. Coproducteur du film, Jamel Debbouze a misé sur Riadh pour en faire la promotion. Le jeune homme espère pleins d'autres projets comme celui-ci. En attendant, il continue ses vidéos sur Internet. TF1 | Reportage M. Ramaugé, C. Souary