Richard Branson : le premier touriste de l'espace

Il l’a fait. Richard Branson a réussi son pari : être le premier chef d’entreprise spatial à voler dans l’espace dans son propre vaisseau. Et avant même d’avoir touché le sol, il laisse exploser sa joie. “C’est le voyage d’une vie. J’en rêvais depuis toujours. C’est l’expérience la plus incroyable que je n’ai jamais vécu. Je vois en bas notre magnifique port spatial se rapprocher. Et je félicite tous les ingénieurs, toutes les équipes qui ont rendu ce vol possible”, s’est exclamé le PDG de Virgin Galactic. Un vol qui était à la fois espéré et redouté. L’avion fusé de Virgin Galactic est encore en phase de test, Richard Branson a donc pris un risque énorme en embarquant à 16 heures 30 dans le VSS Unity devant les caméras du monde entier. Décollage puis montée à 15 kilomètres d’altitude et enfin la manœuvre la plus critique : la séparation entre le gros porteur et le petit avion-fusée qui enclenche son moteur. Dans l’habitacle, les quatre passagers encaissent 5 G d'accélération et sont cloués à leurs sièges. Enfin la courbure de la terre apparaît dans le hublot et les passagers volent quatre minutes. Puis, c’est le retour et l’accueil triomphale par la famille soulagée, et les supporters enthousiastes. Richard Branson n’est monté qu’à 90 kilomètres d’altitude. Il est bien loin de Thomas Pesquet dans l’ISS à 400 kilomètres d’altitude. Mais qu’importe, Branson revendique désormais le titre d'astronaute. Découvrez l’intégralité dans la vidéo ci-dessus.