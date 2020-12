Richard Galliano, un musicien hors normes

Grâce à Richard Galliano, jamais l'accordéon n'a parlé autant de langues différentes et avant tout celle du virtuose. Ce musicien hors normes conçoit cet instrument à souffler très sensuel comme un orchestre. Son corps-à-corps avec ce dernier s'est initié dès son enfance, en 1957. Une transmission paternelle. Richard Galliano va bientôt souffler ses 70 bougies et il fêtera également ses 50 ans de carrière. L'accordéoniste a reçu beaucoup de récompenses et son style unique lui a permis de collaborer avec de nombreux artistes du jazz. Avec ces derniers, il a appris le métier de musicien et plus tard, il a décidé de faire quelque chose de plus personnel. Artiste d'accompagnement, Richard Galliano devient alors le meneur. On se déplace dans le monde entier à ses concerts pour voir et écouter son accordéon extravagant. Malgré sa grande timidité, il a rêvé d'être au devant de la scène. Cette année, il revient à ses collaborations passées, notamment "Barbara", à travers un album de valse accordé à l'accordéon, sa plus belle histoire d'amour.