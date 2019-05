Rihanna : la marque qui fait vendre

Avec 280 millions de disques vendus et une fortune estimée à plus de 250 millions de dollars, Rihanna continue de brasser des millions et ce n'est pas prêt de s'arrêter. À 31 ans, la chanteuse s'est associée au groupe de luxe LVHM de Bernard Arnault et a créé sa propre maison de mode. Celle-ci porte son nom de famille, "Fenty". Sa première boutique vient d'ouvrir à Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.