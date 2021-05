Risques d'avalanches : appel à la prudence

Ce dimanche matin au col du Galibier (Savoie), des skieurs de randonnée étaient encore présents, malgré les appels à la prudence et le drame qui a coûté la vie à quatre personnes. Patrick, lui, a préféré renoncer pour la journée. Samedi, avec des amis, il gravissait le pic du Grand Galibier quand il a été témoin de l'avalanche. "C'était assez émouvant. On était presque en direct", a-t-il confié. Avec le redoux, le manteau neigeux est très instable. Pourtant, l'attrait des sommets reste fort pour certains randonneurs. Entre sécurité et plaisir, il n'est pas toujours facile de choisir. "La prudence, c'est la règle", a expliqué un randonneur. Cette prise de risques assumée, d'autres ne veulent pas en entendre parler. Ce dimanche, ils ont rangé les skis et les crampons, et la montagne, ils l'observent de loin. Le message des élus de la montagne est très clair : il faut éviter toute randonnée en altitude dans les conditions actuelles. Ils ne comprennent pas ceux qui persistent. Le danger en haute montagne va perdurer toute la semaine prochaine.