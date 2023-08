"On ne s'attendait pas à ça" : des vacanciers surpris par les flammes dans le Var

Sous les yeux des vacanciers, les hélicoptères bombardiers d'eau enchaînent les largages. Un feu s'est déclaré dimanche après-midi sur l'île de Gaou à Six-Fours-les-Plages (Var). Très vite, plusieurs camions se fraient un chemin au milieu des touristes. Environ 80 pompiers sont engagés. Alors qu'ils profitaient de la plage, 400 estivants ont été évacués en urgence. "On était confortablement installé sur une crique et d'un coup, on a vu toutes les flammes qui s'étendaient sur la falaise. O, a été un peu paniqué et heureusement, on a été sauvés...", raconte une vacancière. Les flammes coupent l'île en deux. Les dizaines de personnes qui se trouvaient au Nord de l'île ont été confinées pendant une heure avec l'ordre de rester au plus proche de la mer. Un demi-hectare brûlé, aucun blessé, c'est un grand soulagement pour ces familles reconnaissantes. L'incendie a été maîtrisé en une heure. Le dispositif alerte rouge a été efficace. Les pompiers prépositionnés aux abords des massifs et la présence de quatre hélicoptères dans le département ont permis une intervention rapide. Les pompiers du Var restent en alerte. Avec la chaleur, la sécheresse et le vent, le risque d'incendie est toujours élevé. Reportage Sophie Chevallereau, Lisa Foesser Eckert, Quentin Danjou