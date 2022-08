Risques d'incendie, des feux d'artifice du 15 août interdits

Dans cette commune normande en bord de mer, le feu d'artifice sera bien tiré. Mais avec la sécheresse, cette année, le protocole de sécurité a été renforcé. Ces artificiers travaillent principalement sur la côte et s'estiment chanceux. En effet, la plupart de leurs commandes ont été maintenues. "Nous, on s'en sort bien, mais il faut penser à tous les artificiers en France où il y en a qui revivent quasiment une troisième année de Covid", confie Mickaël Ruallem, artificier en Normandie. En Loire-Atlantique, à Pornic, le feu d'artifice prévu pour ce dimanche soir est annulé. Il est estimé trop dangereux à cause de la sécheresse et des vents défavorables. Les touristes sont un peu déçus, mais pour les commerçants, cela n'aura pas vraiment un impact sur leur chiffre d'affaires. Pour cause, la fête est maintenue et la fréquentation afflue. En fonction de la météo, les feux d'artifice peuvent être annulés au dernier moment. Pour demain, une quinzaine de préfectures ont déjà pris des arrêtés pour les interdire. TF1 | Reportage A. Lebanchu, A. Coulon