Risques d'incendie : mobilisation générale dans le Var

Ils sont tous au courant. Ce dimanche matin dans les rues du Castellet (Var), les habitants et les touristes que nous avons croisés savent qu'aujourd'hui, le risque de feux de forêts est maximal. Cet homme habite ici et en ce moment, il consulte la météo plusieurs fois par jour. Pour protéger cette nature et ses habitants, les pompiers du Var sont en alerte. Ce matin, nous avons pu filmer les dernières vérifications d'un des quatre hélicoptères bombardiers d'eau du département, prêt à décoller en cinq minutes si un feu est signalé. En cas d'intervention, la communication à bord est cruciale. Sur les grands axes routiers, ce sont des sapeurs-forestiers qui patrouillent. Ils ont pour rôle de détecter d'éventuels départs de feu sur le bord des routes à cause des mégots de cigarette jetés par des automobilistes. Aujourd'hui, le risque de feux de forêts est très élevé dans le Var, élevé dans les Bouches-du-Rhône et modéré dans les départements alentour. Dans le Var toute la journée, la surveillance va rester maximale. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Chevallereau