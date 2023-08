Risques d'incendies : les pompiers prêts à réagir

Au cœur du Massif de l'Étoile, ces deux gardes forestiers interpellent tous les promeneurs. Préventions et surveillances, voilà les missions de Priscille et Jeanne dans cette garrigue à haut risque. À quelques kilomètres de là, dans ce centre de secours, ces marins-pompiers n'ont que quelques secondes pour partir en intervention. Tout doit être prêt, alors chaque jour commence par le même rituel. Les 22 camions sont scrupuleusement inspectés, et les matériels testés. Tous les moyens sont mobilisés, comme cet hélicoptère bombardier d'eau. À son bord, le lieutenant Bruno multiplie les vols et inspecte chaque recoin dans un périmètre de 240 kilomètres carrés. Pour évaluer les risques, direction la caserne centrale de Marseille (Bouches-du-Rhône). Ici, les prévisions météo sont scrutées 24 heures sur 24, et pas question de relâcher la surveillance. Depuis le début de l'été, les marins-pompiers de Marseille sont intervenus sur plus de 220 départs de feu et une dizaine d'opérations à l'extérieur. TF1| Reportage E. Binet, M. Jit