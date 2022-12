Rituel d'avant match

Avant chaque match, les heures qui précèdent le coup d’envoi sont systématiquement les mêmes. Pour les Bleus, c’est un rituel. Le réveil musculaire d’abord, pour s’assurer qu'ils soient en pleine forme. Suite à cela, la séance vidéo pour décortiquer les jeux de l’adversaire, et surtout pour qu’ils n’oublient aucun détail. Ce samedi, à midi, les Bleus sont à table. Ils sont en train de déjeuner. Au menu, c'est du très classique avec quelques crudités, de la viande blanche ou du poisson. Et comme on le sait, ces rituels collectifs sont très importants pour la vie de groupe. Mais il y a aussi quelques petites habitudes individuelles. Comme par exemple, le joueur Kylian Mbappé qui adore s’asseoir au fond du car. C’est sa place fétiche et manifestement elle lui porte chance depuis le début du mondial. TF1 | Duplex J.M. Bagayoko