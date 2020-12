Rivières dévastées dans les Alpes-Maritimes : comment faire revenir les poissons ?

Ils sont arrivés à la pisciculture de Breil-sur-Roya en camion après 17 heures de route depuis l'Auvergne. Trente mille alvins donnés par la Fédération de Pêche du Puy de Dôme aux pêcheurs des Alpes-Maritimes, par solidarité après la crue dévastatrice du 2 octobre dernier. Des ombres et des truites qui vont grandir dans ces bassins en attendant leur réintroduction dans le milieu naturel ou beaucoup de poissons ont disparu avec la tempête. Il faudra donc repeupler les cours d'eau, car cette crue exceptionnelle a détruit en grande partie l'habitat des poissons sur plus de 600 km² rivière. Dans la Roya, mais aussi dans le Vésubie et dans son affluent le Boréon, déjà sous les neiges. Par endroits, le lit de la rivière s'est déplacé de plusieurs mètres. Mais en réalisant des prélèvements un peu plus hauts, Jean-Luc Serrati, président de la Fédération de pêche et du milieu aquatique (Alpes-Maritimes). "On part sur le principe qu'on va au moins fermer ces deux cours d'eau à la pêche pour pouvoir laisser travailler pour la mise en état des réseaux. Et pour laisser aussi la nature se refaire son cycle. Il faut au moins un an". Une lente renaissance de la vie aquatique des rivières. Dans des vallées dévastées où les travaux de reconstruction sont loin d'être terminés.