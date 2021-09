Rixe mortelle à Tarbes : l'enquête se poursuit

Ce dimanche matin, les langues se délient difficilement autour du Parc des Expositions de Tarbes. Il suffit d'insister un peu pour avoir des précisions sur la bagarre. Samedi, en milieu d'après-midi, plusieurs dizaines de motards se sont affrontés au milieu des visiteurs du festival dédié à la culture américaine. Une personne a été tuée de plusieurs coups de couteaux, et cinq autres sont blessées. Dans les heures qui suivent, les animations sont stoppées progressivement. Le Parc des expositions est évacué laissant place aux secours et aux enquêteurs de la police judiciaire de Toulouse. Pour l'instant, l'agresseur présumé n'a pas été interpellé. Le maire de Tarbes, lui, s'interroge sur la sécurité et les conditions d'accès au site. Ce matin, les participants du festival venaient chercher leurs motos placées sous scellés pour les besoins de l'enquête. Amateurs de country et de belles Américaines, ils regrettent l'événement de la veille. Le festival, qui devait s'arrêter ce soir, a été interrompu prématurément.