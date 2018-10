Riyad a confirmé la mort de Jamal Khashoggi dans son consulat à Istanbul

L'affaire Khashoggi a pris des allures d'une crise diplomatique majeure entre l'Arabie saoudite et la communauté internationale. Ce 20 octobre 2018, dans une chaîne publique, Riyad confirme pour la première fois la mort de Jamal Khashoggi dans son consulat à Istanbul. Selon le procureur général saoudien, le journaliste aurait trouvé la mort suite à une bagarre à coups de poing. Une autre source proche du pouvoir saoudien parlait pourtant de mort par strangulation. Il s'agit de deux versions contradictoires qui semblent crédibles pour le président américain. De son côté, le secrétaire général de l'ONU se dit profondément troublé par cette confirmation et réclame une enquête approfondie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.