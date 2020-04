Robert Nonnet, 95 ans, a survécu au coronavirus et nous donne une leçon de vie

Robert est entré à l'hôpital le 27 janvier pour une triple fracture du fémur. Il a été contaminé par le Covid-19, durant ce séjour. À 95 ans, sans même avoir eu besoin d'oxygène, il a vaincu le virus. Et sa vision de l'existence n'y est sans doute pas pour rien. Ce nonagénaire a raconté sa bataille au micro de nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.