Robotique : pourquoi les ingénieurs s'inspirent-ils des animaux ?

Ces projets en cours vont changer notre point de vue sur les robots. Mis à part le fait que ces engins pourraient éventuellement un jour remplacer les hommes, certains empruntent plutôt du règne animal. En effet, des ingénieurs essaient de reproduire les particularités des fourmis dans leurs robots. Grâce à l'intelligence artificielle, ces derniers pourraient interagir entre eux. Des chercheurs étudient également les chauves-souris et leur aptitude à se déplacer dans l'obscurité. Ils souhaitent mettre au point des robots qui ont la même capacité. Dernier exemple : des scientifiques s'intéressent aussi aux méduses. Leur objectif consiste à copier ces animaux marins, qui naturellement s'inscrivent dans son environnement sans laisser la moindre trace, dans l'espoir d'observer un jour l'état de la faune et de la flore, sans créer des dérangements.