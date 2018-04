La robotique dans la restauration

Aux Etats-Unis, les robots ne cessent de s'inviter dans la vie quotidienne. A San-Francisco, on les retrouve même dans les restaurants, devant et derrière les fourneaux. Dans le Cafe X, par exemple, le robot Francisco s'occupe de tout, du service aux relations clients. Ainsi, demain appartient-il aux automates ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.