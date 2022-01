Robots aspirateurs : peuvent-ils nous remplacer ?

Passer l'aspirateur tous les jours, de l'histoire ancienne pour Bruno. La technologie est passée par là et désormais, le robot travaille à sa place. À partir de 200 euros, ces appareils sont de vraies machines tout-terrain. Certaines options sont bien pratiques comme cette base de récupération des déchets à vider moins souvent, ou cette version connectée. Autres petites révolutions, le balai électrique sans fil. Éclairage laser pour mieux nettoyer, brosse motorisée pour un travail sans effort. Là aussi, les options sont multiples. Quelques conseils pour faire le bon choix. Mieux vaut éviter les appareils premiers prix. Mais attention, tous ces gadgets vendus entre 300 et 600 euros restent des aspirateurs d'appoint. À moins d'investir dans le haut de gamme, à partir de 500 euros pour cette nouveauté, sans fil et donc plus maniable. Les confinements successifs ont fait bondir les ventes d'aspirateurs sans fil, plus 30% par en an en moyenne, depuis le début de la pandémie. T F1 | Reportage G. Guisthau, N. Forestier, C. Brousseau