Les robots de désherbage, une alternative efficace aux pesticides ?

Beaucoup souhaitent l'interdiction du glyphosate, cet élément chimique utilisé contre les mauvaises herbes. Mais l'enjeu est de trouver une alternative aux pesticides. Ce qui est probablement déjà le cas avec les robots de désherbage qui sont présentés au Salon du machinisme agricole. Parmi eux, il y a Oz, un petit robot capable de désherber seul un hectare par jour. Cet engin électrique est commercialisé et il en existe 80 dans le pays. Un autre robot de désherbage autonome, qui est en phase de test, est à découvrir en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.