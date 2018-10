Robots et emplois : font-ils vraiment bon ménage ?

Il semble aujourd'hui que robots et emplois font bon ménage, et que l'introduction des machines a permis de créer davantage de métiers. Par exemple, la mécanisation du tissage a provoqué un boom dans l'industrie du prêt-à-porter et un essor formidable du commerce. De son côté, l'apparition de l'Internet, qui a pénalisé le courrier, a fait naître le commerce en ligne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.