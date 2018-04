Quand les robots se mettent au service des facteurs

La Poste va recruter 3 000 nouveaux facteurs en 2018. Et pour cause, ce métier est appelé à beaucoup évoluer dans les années à venir. D'ailleurs, l'entreprise ne cesse pas d'investir dans les nouvelles technologies même si le volume a très nettement baissé avec l'arrivée d'Internet. Les assistants robotiques à quatre roues et les exosquelettes sont des exemples concrets de cette évolution. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.