Robots tondeuses : est-ce qu'ils valent le coût ?

Pour Nadège, la vie est beaucoup plus calme. Depuis deux mois, elle laisse la corvée de la tonte du gazon à un robot électrique. C'est deux heures et demie de gagner. L'installateur a déjà tout programmé et depuis, elle n'y a jamais touché. Ce serait pourtant très simple grâce à son téléphone. Autre avantage, l'herbe est coupée tous les jours. Ça la renforce et les résidus minuscules créent naturellement un engrais. Tous ces robots retournent à leur base automatiquement pour recharger leur batterie. Aujourd'hui, certains robots tondeuses sont téléguidés par satellite, ce qui permet de s'adapter aux jardins les plus complexes, mais leur prix est à la hauteur du service, jusqu'à 3 800 euros. En revanche, dans le magasin Jardins Loisirs, le coût moyen d'une tondeuse robot est de 1 500 euros, trois fois plus cher qu'une thermique. Mais depuis quelques années, de nouveaux modèles sont apparus, adaptés au terrain plus petit de 300 à 400 mètres carrés, avec des prix en baisse, autour de 1 000 euros. Cela devrait développer le marché. Il existe également des robots fabriqués en Chine à moins de 500 euros. Mais la fiabilité n'est pas toujours au rendez-vous, tout comme le service après vente. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Delsol, T. Valtat