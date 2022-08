Rocamadour, un château en péril

Le château surplombe Rocamadour (Lot). Les touristes l’aperçoivent au loin, mais jusqu'à présent personne n'avait pu entrer dans ses jardins. Pour cause, ils étaient interdits au public. C'est désormais du passé. Cet été, le père Florent est aussi guide pour des visites privées. L'objectif en est de faire passer un message : il est urgent de le restaurer. Le site de Rocamadour est classé au patrimoine de l'Unesco, mais le château ne l'est pas. Ce dernier appartient à l'église. Elle devra donc financer les travaux, sans aucune aide publique. La tâche s’annonce d'envergure. En plus des termites qui rongent la charpente, l'eau s’infiltre partout. À la base de l'édifice, les arcades ont éclaté sous l'effet du gel. Si les remparts datent du moyen-Age, le château a été construit au XIXe siècle. Selon l’architecte, certains problèmes viennent de là. En fin de visite, l'objectif est atteint : des âmes de mécènes se sont révélées. Ce soir-là, ils ont donné entre cinq et 50 euros chacun. Leur obole est offerte pour éviter que le château ne disparaisse un jour du paysage de Rocamadour. TF1 | F. Agnès, D. Salmon