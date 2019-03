La Rochelle : l'industrie maritime ne connaît pas la crise

Le secteur de la pêche et de la plaisance a explosé, à tel point qu'il a du mal à suivre. Actuellement, ce marché pèse 500 000 emplois dans l'Hexagone. Un chiffre qui pourrait doubler d'ici dix ans. Les sociétés peinent à recruter alors que le carnet de commandes est plein pendant deux ans. L'industrie maritime a vu son chiffre d'affaires bondir de 34% ces dernières années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.