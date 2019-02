Rockin'1000 : ils vont devoir jouer ensemble !

Le projet Rockin'1000 est né en 2015 à Cesena en Italie. Réunissant un millier de musiciens, il arrive dans notre pays et son concert aura lieu sur la pelouse du Stade de France. Philippe Manœuvre, journaliste spécialiste du rock, dirige ce projet. Trois mille personnes ont déjà postulé pour participer à ce grand événement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.