Rodéo : les cow-boys ont le blues

Tout le monde nous l'a dit et répété. Les cow-boys sont des athlètes exceptionnels. Pour tenir huit secondes avant la sonnerie, sans tomber du cheval, c'est la règle, il faut être fort dans son corps et dans sa tête. Mais dans ce sport si exigeant, les blessures physiques, très fréquentes, se doublent de blessure à l'âme souvent négligée. Laramie, au cœur du Wyoming, dans le grand ouest américain, un rodéo et un hommage se préparent. Ces derniers mois, deux cow-boys sont morts à 25 et 29 ans. L'un d'une overdose, l'autre en se suicidant. Ils avaient un point commun : des blessures à répétition. Il faut dire qu'en huit secondes, un cow-boy peut encaisser en rodéo des chocs comparables à ceux d'un boxeur KO ou d'un pilote de chasse. Le port du casque n'est obligatoire que pour les professionnels du rodéo sur taureau et seulement depuis 9 ans. Pour les autres, aucune obligation alors que les blessures à la tête représentent plus de 50 % des blessures de cow-boy. Pour ces cow-boys, agriculteurs de métier, le rodéo n'est pas seulement une passion, mais aussi un gagne-pain. Une blessure, c'est de l'argent en moins. Certains se gavent alors d'anti-douleur jusqu'à en devenir dépendant, à sombrer dans la dépression, l'alcool ou la drogue. Sur ce rodéo, il y a un accompagnement médical, comme souvent. Mais surtout, désormais, grâce à des bénévoles, comme Shéryl Foland, un soutien psychologique. C'est une nouveauté dans le milieu. Les concurrentes féminines n'échappent pas à cette pression. En seulement quelques mois d'existence, l'association a aidé presque cinquante de ces compétiteurs en souffrance. C'est la preuve qu'elle répond à un besoin. Les cow-boys savent maintenant qu'ils ne sont plus obligés de faire cavalier seul. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, V. Mortreux