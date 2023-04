Rodéo sauvage : plusieurs blessés à Bordeaux

À 23 heures, entre les magasins de meubles et les centres commerciaux fermés, des conducteurs jouent aux pilotes amateurs dans des courses de voitures devant des centaines de personnes. Mais au volant de son véhicule, l'un d'entre eux percute la foule. La voiture fauche six personnes, dont un mineur de 17 ans. Quatre sont légèrement blessées et deux autres sont dans un état plus préoccupant sans que l'on ne connaisse encore la gravité. À voir les dizaines de traces de pneus, les courses sauvages semblent régulières. Vendredi soir, de nombreux policiers étaient mobilisés face aux casseurs suite à la manifestation bordelaise. "Les gens qui participent ne sont pas des pilotes, donc c'est autant de risques que les gens prennent en venant voir", rapporte Cyril Gauthier. Après avoir pris la fuite, le conducteur de la voiture, un Bordelais de 33 ans, et ses trois passagers ont été interpellés quelques kilomètres plus loin, puis placés en garde à vue. Le chauffard est visé par une enquête pour blessures involontaires aggravées. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau