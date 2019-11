Rodéo : une liberté pour les prisonniers de la Louisiane

Le rodéo est l'une des traditions les plus emblématiques des États-Unis. En Louisiane, dans l'une des prisons les plus sécurisées du pays, 6 300 détenus y purgent de très longues peines, parfois à perpétuité. Les prisonniers y sont plus que volontaires pour ces compétitions. Des compétitions où ils doivent montrer leur courage, face à l'animal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.