Rodéo urbain : émoi et colère à Pontoise

Une fillette de dix ans se trouve entre la vie et la mort après avoir été percutée par un motard vendredi soir dans le Val-d'Oise. Un garçon de onze ans est également grièvement blessé. Les deux enfants jouaient sur l'esplanade d'un quartier de Pontoise, quand ils ont été heurtés par un motocross lancé dans un rodéo urbain. Ce dimanche matin, dans un quartier de Pontoise, il n'y a plus aucune trace de l'accident. Les habitants sont choqués. Ils refusent de s'exprimer par peur des représailles. Par sécurité, les seuls témoignages que nous avons recueillis sont anonymes : "J'ai des enfants, donc quand on est parent, perdre un enfant à cause d'une personne qui n'a pas fait attention, c'est difficile. Leurs parents doivent être dans une souffrance extrême" ; "Ce sont des enfants de la cité. Ils sont blessés aujourd'hui. C'est révoltant". Depuis avril, 534 interventions ont été recensées pour des rodéos urbains dans le département. Les deux enfants sont toujours hospitalisés, dont un entre la vie et la mort. Pour aider les habitants à surmonter le drame, cinq médecins de l'hôpital de Pontoise ont installé une cellule psychologique au cœur du quartier. Dès l'ouverture, une vingtaine de personnes sont venues se confier. À l'avenir, les riverains espèrent plus de contrôle de police dans leur quartier. TF1 | Reportage M. Debut, D. Bordier, B. Rey