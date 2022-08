Rodéos urbains : comment chasser les motocross des villes

Ils se mettent en scène sur les réseaux sociaux : des roues arrière sur la voie publique, des figures sur des mini-motos, très prisées des délinquants pour des rodéos urbains. Des moto-cross modèles réduits d'environ 80 cm de haut, 70 kg et pouvant aller jusqu'à 70 km/h. Ces mini-motos sont interdites sur la route, n'étant pas homologuées, pas de carte grise, pas de plaque d'immatriculation et donc pas d'assurance en cas d'accident. Un circuit agrée comme celui de Longnes dans les Yvelines ou à défaut un terrain privé aménagé est le seul endroit où la pratique de la mini-moto est légale. Circulé sur la voie publique avec ces engins est puni d'une amende de 1 500 euros. Les deux-roues utilisés lors de rodéos urbains sont souvent volés chez des particuliers ou des professionnels. Leur prix se situe entre 1 000 et 3 000 euros. Le magasin MiniWheels de Le Mesnil-Simon dans l'Eure-et-Loir a été victime d'un vol à la voiture bélier et de plusieurs tentatives d'intrusions. Le gérant Sébastien Guillaume a dû s'équiper lourdement. "Le gros du boulot a été de renforcer un peu le grillage extérieur grâce aux rails de sécurité qui évitent les voitures bélier", indique-t-il. Ces motos sont particulièrement convoitées. "C'est plus facile à transporter dans une petite voiture ou dans un petit camion. On met facilement quatre, cinq petites motos contre deux grosses motos", ajoute-t-il. Mais les motos cross classiques ne sont pas pour autant délaissées par les délinquants. Police et gendarmerie multiplient les saisies. Il s'agit encore de motos non homologuées, plus puissantes et donc compliquent le travail des forces de l'ordre. Si le motocross ou la mini-moto saisie a été volé, elle est restituée à son propriétaire, retrouvé grâce à un numéro d'identification obligatoire à l'achat, sinon la destruction est quasi systématique. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Cloix, A. François-Poncet