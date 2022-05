Rodéos urbains : la contre-offensive de la police

Pour les fans de rodéos urbains, ce week-end s'annonce maudit. Depuis hier, les policiers et gendarmes sont partout. L'objectif est de contrôler tout bolide ou moto trafiquée souvent utilisés par des chauffards assoiffés de vitesse. Dans certaines villes françaises, les rodéos sont un vieux fléau. Le ministère de l'Intérieur fait désormais de leur lutte une priorité, réclame l'investissement personnel des forces de l'ordre contre "ces désordres peu supportables". Dans l'Essonne, par exemple, onze personnes ont été interpellées et sept véhicules ont été saisis. Le maire d'Épinay-sous-Sénart, lui, dénonce des nuisances sonores insupportables pour les habitants, mais surtout une pratique très dangereuse. La loi s'est durcie récemment. Ces voyous de la route risquent un an de prison et 15 000 euros d'amende. L'an dernier, plus de 1 200 véhicules ont été confisqués. Mais de nombreux policiers réclament des sanctions judiciaires plus sévères. En effet, beaucoup évoquent l'impunité totale de ces chauffards qu'ils ont interdiction de pourchasser pour éviter un accident. L’État devrait continuer ces opérations coup de poing dans les prochains mois afin de saisir et de détruire le plus de véhicules possibles. T F1 | Reportage G. Brenier, C. Buisine