Rodéos urbains : les contrôles s'accélèrent

Repérer les comportements dangereux, vérifier si les deux-roues qui entrent et qui sortent dans un quartier nord de Nice (Alpes-Maritimes) sont en règle. Les policiers ont reçu des signalements de rodéos urbains dans la zone. Mais comment repérer une moto ou un scooter suspect ? C'est difficile explique un commandant de police. "On a des scooters qui peuvent être plus âgés et vieux, mais on a également des T-Max", lance Stéphane Renoux. Pourtant, le ministère de l'Intérieur compte bien sur ce type d'opération pour endiguer le phénomène. En une semaine, il y en a eu 2 914. Résultat : 338 interpellations et 157 saisies. Vendredi, à Nice, il n'y en a pas eu. En revanche, les policiers relèvent des infractions plus classiques. Un habitant n'a pas de permis. Il doit laisser son scooter et partir à pied. Par ailleurs, la commissaire Corinne Aury affirme que "ça rassure la population de nous voir sur le terrain". Se montrer et dissuader les délinquants, c'est la stratégie. Dans le département, il y a eu 52 opérations de ce type en une semaine. TF1 | Reportage T. Jarrion, I. Bornacin, T. Rolnic