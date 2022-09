Roger Federer, l'adieu aux larmes

Au moment de déposer sa raquette, impossible de retenir ses larmes. Fêter par le public et célébrer par ses rivaux, Roger Federer, 41 ans, vient de mettre un point final à sa carrière exceptionnelle. Voici les adieux émus d'un géant du sport mondial. Raphaël Nadal, rival historique mais partenaire vendredi soir, cède lui aussi à l'émotion. C'est la dernière image d'une rivalité qui aura marqué le tennis du XXIe siècle. Ce sont aussi les derniers frissons dans les tribunes pour sa famille et notamment sa femme Mirka. Vendredi soir sur le court, dernière volée victorieuse. De quoi rappeler au public un geste, un revers à une main qui si souvent touchait le sublime. En 25 ans de carrière, Roger Federer a beaucoup changé, mais il a tout gagné : 20 titres en Grand Chelem dont huit à Wimbledon. Pour cacher son émotion, le champion retrouve ses habituels traits d'humour. Très entouré vendredi soir, il a quitté le court la main sur le cœur dans les bras des siens et de ceux de la famille du tennis. TF1 | Reportage J.M Bagayoko