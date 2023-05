Roi et businessman : Charles (beaucoup) plus riche qu'Elizabeth

Charles III, à peine installé sur le trône, est déjà une prouesse à son actif. Il est plus riche que sa mère, et pas qu'un peu. Sa fortune personnelle est désormais estimée à 680 millions d'euros. Il dépasse le couple Beckham, sir Elton John et la reine Elizabeth II, qui ne détenait "que" 420 millions d'euros. Pourquoi est-il si riche ? En devenant roi, il hérite de châteaux emblématiques comme celui de Balmoral en Écosse, environ 240 millions d'euros. Il y a aussi des chevaux de course et des bijoux appartenant à la reine, ainsi que des collections de timbres prestigieuses d'une valeur de 70 millions d'euros. Mais s'il a encore plus d'argent que sa mère, c'est parce qu'avant, il s'était déjà constitué un patrimoine grâce à son sens aigu des affaires. Il a créé une société d'aliments bio comme des biscuits, mais aussi des bières, des herbes médicinales, ou encore des outils de jardinage. Charles III était aussi très bon gestionnaire des terres agricoles du duché de Cornouailles, avec 260 fermes qui lui rapportent 28 millions d'euros par an. En devenant roi, il doit néanmoins les céder à son fils William, mais sans conséquence sur son porte-monnaie, car le monarque récupère le duché de Lancaster, qui est tout aussi lucratif. Il a aussi investi dans des fermes éoliennes. Au total, elles rapportent 280 millions d'euros par an à la famille Windsor. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, S. Deperrois, T. Lesgoirres