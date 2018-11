Roissy-Paris à 247 euros : le conducteur "escroc" condamné à de la prison ferme

La vidéo de ce touriste thaïlandais avait fait sensation sur la toile. La séquence montrait un faux chauffeur de taxi parisien lui facturant 247 euros pour une course entre Roissy et le centre de la capitale. Le malfaiteur a été retrouvé et condamné à huit mois de prison ferme. Il était poursuivi pour violence, menace, contrainte et exercice illégal de la profession de taxi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.