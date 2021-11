Rollers : les Français rechaussent les patins !

vec leurs quatre roues et leur look un brin rétro, les patins à roulettes sont de retour sur le bitume. Rien de nouveau pour Claire qui pratique depuis les années 80. Ici, les adeptes ont une vingtaine d’années en moyenne. Leur modèle : des athlètes qui s’affichent depuis le confinement sur les réseaux sociaux. Certaines vidéos sont visionnées plusieurs millions de fois. Et la tendance s’invite même jusque dans les salles de sport. Les cours de roller dance affichent complet, surtout ceux de Laurence Sabas, star de la discipline, qui a ouvert une troisième classe cette année 2021. Au-delà de l’ambiance, c’est un sport complet qui fait travailler en profondeur les muscles du corps à condition de garder l'équilibre. Et c’est là toute la difficulté. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage L. Deschateaux, N. Clerc