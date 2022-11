Roman Doduik, devenu star grâce à sa mère !

Elle est sa première fan, mais aussi la complice de ses débuts. Cette simple chanson parodique, postée sur Internet, a été vue plus de quatre millions de fois. "On l'a toujours soutenu dans ce qu'il faisait parce qu'on sentait que derrière il y avait une vocation et une vraie volonté", confie Véronique Doduik, mère de Roman. C'est le grand frère rêvé des adolescents, la nouvelle star de l'humour sans tabou. En moins de deux ans, il est passé du canapé de son salon aux salles de spectacles parisiennes. Il a 24 ans, s'adresse aux plus jeunes, sans épargner leurs parents. Cet enfant des réseaux sociaux en est devenu une star. Il a 2,5 millions d'abonnés sur TikTok et plus de 400 000 sur YouTube. Roman réalise des sketchs et questionne les jeunes sur des sujets qui les intéressent. Au départ, faire de l'humour sur le web était loin d'être une évidence jusqu'en mars 2020. Mais depuis ses dix ans, son plus grand plaisir est de monter sur les planches, car le virtuel "ça ne remplacera jamais le physique de quelqu'un qui est en face de toi", explique le jeune humoriste. TF1 | Reportage I. Rachati, S. Humblot