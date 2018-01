La romancière Françoise Dorin est décédée

Quelques jours avant son 90ème anniversaire, la romancière et auteure dramatique, Françoise Dorin, est décédée ce vendredi 12 janvier 2018. Au théâtre, elle avait connu de grands succès dans les années 70. On retiendra notamment son sourire généreux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.