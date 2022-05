Romancière meurtrière : ses écrits l'ont confondue

Il y a peu de chances que vous ayez lu les polars de Nancy Brophy. Rassurez-vous, vous n'avez pas manqué grand-chose. Nancy Brophy est une romancière américaine un peu ratée, mais la voici désormais sous le feu des projecteurs. Toutes les chaînes locales diffusent en direct son procès. Même le prestigieux New York Times a publié un article sur cette affaire pour le moins intrigante. Un beau jour de juin 2018, Dan Brophy est abattu dans l'école de cuisine où il devait donner des cours ce jour-là. Les indices sont minces et l'enquête patine, mais la police finit par tomber sur un détail troublant. Sept ans avant le décès de son mari, la romancière a publié un texte sur internet intitulé "Comment tuer son mari ?". Elle y précise, "après tout, si le meurtre est censé me libérer, je n'ai pas envie de passer du temps en prison". Un peu plus bas, elle s'interroge : "Comment réaliser le crime parfait ?" "Vous pouvez le frapper à la tête ou le poignarder avec un couteau de cuisine, mais la plupart du temps, ça laisse des indices qui pointent vers vous" y rappelle-t-elle. L'étranglement, le recours au poison ou un tueur à gages sont déconseillés. Selon la justice, l'arme du crime utilisé par Nancy Brophy est un pistolet en kit retrouvé chez elle. Selon ses explications, c'était pour de la recherche pour un de ses livres. Une défense qui n'a pas du tout convaincu le jury. Nancy Brophy a été déclarée coupable du meurtre de son mari. La mort de ce dernier lui aurait permis d'empocher 1,5 million d'euros d'assurance-vie. La peine exacte n'est pas encore connue, mais la romancière devrait passer de longues années derrière les barreaux. Du temps pour peaufiner son prochain livre. T F1 | Reportage A. De Précigout, A. Ponsard.