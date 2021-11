Rome : le récit de la rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron

Ce vendredi 29 octobre, comme un geste de respect, c'est Joe Biden et son convoi de 84 véhicules qui se sont déplacés à l'Ambassade de France au Vatican. Il fallait donc multiplier sans compter les accolades et les sourires pour bien mettre en scène la réconciliation franco-américaine. Une image pour effacer la crise des sous-marins et le contrat franco-australien torpillé par les Américains. Ce qui n'a pas empêché le président américain et son équipe de faire attendre Emmanuel Macron une heure trente. Le temps même de poser avec ses ministres avant d'entendre enfin le mea-culpa américain. "Ce que nous avons fait était maladroit" a reconnu Joe Biden. Il a même ajouté que "la France est un partenaire incroyable de grande valeur sérieux". "Pour moi, c'est l'avenir qu'il faut regarder" a répondu Emmanuel Macron. Oublier et passer donc aux autres dossiers, comme la Chine, le Sahel ou l'Europe de la Défense. Avec parfois des divergences, qui, cette fois-ci, ne s'estomperont pas en une poignée de main.