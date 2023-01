Roméo et Juliette : le mythe rapporte

Vérone est la capitale autoproclamée de l'amour. Par-delà les remparts, 10 000 couples viennent chaque jour en pèlerinage romantique. C'est là-bas que William Shakespeare a installé l'intrigue de Roméo et Juliette. Visiter la maison des deux amants est l'activité préférée des touristes. Ils sont venus célébrer l'amour et croire en toute sorte de superstition. Toucher le sein de Juliette est aussi l'une des principales attractions des visiteurs. Selon la légende, il serait gage de fertilité. Mais le clou du spectacle se trouve au balcon. Créé dans les années 30 pour un film, il fait toujours recette. Une photo expresse coûte six euros par personne. Tours opérateurs, restaurants, boutiques... Vérone a fait du mythe amoureux un atout commercial. Et rien ne semble trop cliché pour faire vendre. Tout le monde est amoureux dans cette ville. Mais pour les experts de la littérature, cela prête à sourire. La tragédie tournerait-elle à la farce ? Dans un ancien monastère de la ville, repose le tombeau supposé de Juliette. Là encore, il faut payer pour une mise en scène. La réalité est pourtant tout autre. Alors, qui font vivre le mythe ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage H. Despatureaux, A. Poupon, M.H. Maisonhaute