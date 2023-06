Roméo et Juliette : les coulisses d'un spectacle hors norme

Les amants de Vérone sont des amants maudits, et ils vont le rester. On ne révolutionne pas comme ça Roméo et Juliette, surtout quand on peut s'appuyer sur un drame signé Shakespeare et les célèbres mélodies de Gounod. Il fallait donc oser un nouveau pari, et cette scène d'ouverture, sur les images, donne le la. Il va y avoir beaucoup de monde autour de ce fameux balcon, et des costumes aux allures fantasques, comme échappés d'un conte. Aucun temps mort dans le récit, tout s'articule autour d'un axe tournant et son monument. La pièce maîtresse est capable de supporter 50 personnes. Toute en bois et en polystyrène, mais assise sur une solide structure d'acier, et qui pourrait bien vous rappeler quelque chose. Le grand escalier de l'opéra Garnier en est le modèle. Un chef-d'œuvre avec ses lignes, ses courbes et ses balustres, qu'il a fallu reproduire. En six mois d'études et trois mois d'ateliers, tout a été fait sur place à Bastille. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Leenknegt, B. Hacala