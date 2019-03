Ronds-points : l'Hexagone championne du monde

Dans notre pays, les ronds-points sont apparus en 1984. Ils font actuellement partie du patrimoine de nos routes. L'Hexagone compte plus de carrefours par habitant que n'importe quel pays dans le monde. En à peine 35 ans, nous en avons construit plus de 40 000 sur nos routes. Et nous en construisons près de 1 000 supplémentaires par année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.