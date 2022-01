Rongé par le temps, un pont s’effondre aux États-Unis

Les conditions sont difficiles pour les équipes de secours : la neige, le froid, le relief escarpé et cet accident très spectaculaire. Un bus reste suspendu dans le vide. Les secouristes forment une chaîne humaine pour sauver les deux passagers et le conducteur. Des spécialistes ont dû descendre en rappel sur le site. Le pont s'est effondré à sept heures du matin. Quatre voitures et un bus circulaient dessus. Dix personnes ont été blessées. Hasard du calendrier, Joe Biden se trouve justement à Pittsburgh. Il doit défendre son grand plan d'investissement en faveur des infrastructures. Au total, neuf cents milliards d'euros pour moderniser les routes, les ports, les aéroports ou encore les ponts. L'édifice qui s'est effondré ce matin datait de 1970. Cette dernière inspection en septembre le considérait en mauvais état. Preuve que les 25 milliards d'euros investis dans les cinq prochaines années aux États-Unis pour la rénovation des ponts ne sont pas superflus. T F1 | Reportage A. Monnier, B. Dujardin