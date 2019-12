Roquebrune se prépare à un éventuel débordement de l'Argens

Depuis le 30 novembre 2019, la pluie n'a pas cessé de tomber à Roquebrune, dans le Var. L'équivalent de deux mois de précipitations en une journée. Pourtant, avec le sol déjà gorgé d'eau, le fleuve Argens risque de déborder. De plus, près de 150 à 200 mm de précipitations sont attendues ce 1er décembre. Face à cette situation, les autorités sont sur le qui-vive. Un important dispositif préfectoral a été déployé, avec notamment 500 pompiers mobilisés sur l'ensemble du département Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.