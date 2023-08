Roquette : pourquoi on se l'arrache

Dans les assiettes en terrasse, elle est désormais partout. En salade, sur vos pâtes et vos pizzas, la roquette séduit de plus en plus de clients au point de détrôner parfois la bonne vieille salade verte. "Ce petit côté poivré est intéressant dans la roquette", confie le client d'un restaurant. "Ça croque un peu dans la bouche, donc j'aime bien", ajoute une senior. La roquette, c'est la salade à la mode. Très photogénique, elle est une star sur les réseaux sociaux et met en valeur les plats des restaurateurs. Même dans les rayons de supermarché, elle se fait une place de choix. Les ventes ont bondi de 9% en 2022, et ce malgré son prix élevé. La roquette premier prix coûte 11,44 euros/kg, contre 6,05 euros/kg pour la laitue. Comment expliquer ce succès ? Quelles sont les qualités nutritionnelles de la roquette ? Pourquoi est-elle deux fois plus chère que la salade traditionnelle ? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de producteurs français. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, R. Reverdy, B. Chastagner